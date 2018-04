Luni, 30 Aprilie, 18:47

Barcelona a învins-o în deplasare pe Deportivo la Coruna, scor 4-2, și a obținut cel de-al 25-lea titlu de campioană din istoria sa.

Antrenorul catalanilor Ernesto Valverde a amânat bucuria de la final pentru a-i încuraja pe jucătorii lui Deportivo, care au retrogradat oficial în liga secundă.

Printre cei cu care a dat mâna Valverde s-a aflat și atacantul român Florin Andone (25 de ani), care însă a anunțat că nu va mai rămâne la Deportivo sezonul viitor în Liga a 2-a.

Football is more than winning or losing. #FairPlay from Ernesto Valverde. pic.twitter.com/xsFHDsKic5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2018 6 goluri

