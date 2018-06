Vremea rea face ravagii în mai multe zone din țară, iar meteorologii au prelungit avertizările de tip Cod galben și Cod portocaliu de ploi torențiale și pentru orele următoare.

Astfel, rămân sub cod portocaliu de ploi abundente judeţele Vrancea si şi Covasna, în timp ce judeteţele Buzău, Prahova, Braşov şi Bacău rămân parţial sub avertizareea cod portocaliu, în rest fiind cod galben. Cincisprezece judeţe se află sub cod gaşben de ploi abundente.

Potrivit ANM, în judeţele Vrancea, Covasna şi în zona de deal şi de munte a judeţelor Buzău, Prahova, Bacău şi Braşov - aflate sub cod portocaliu - va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 40-50 l/mp şi pe arii restrânse... citeste mai mult

