Atacantul lui Maccabi Petak Tivka, Habib Habibou, îşi ajuta un coleg căzut în careul advers, când s-a trezit cu mingea în faţa porţii. El a înscris, după care a revenit la coechipierul său.

Habibou a marcat unicul gol al partidei, în minutul 87 al partidei dintre Maccabi Petak Tikva şi Maccabi Netanya.

“Dumnezeu nu doarme. Ajută-ţi prietenul şi îţi va da mai mult”, a scris Habibou pe Twitter după meci, distribuind filmuleţul cu golul marcat de el.

Imaginile cu Habibou marcând au fost distribuite de numeroase ori pe Twitter, cu comentarii de genul “un candidat serios pentru premiul Puskas”.

