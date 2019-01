Drona lasă impresia că avionul de luptă are dimensiuni similare cu unul mediu, chiar dacă are o lungime mai mică, iar aripile au o anvergură mult mai mare.

Totuşi, dimensiunile avionului de luptă par să fie asemănătoare cu Northrop Grumman X-47B. Experţii susţin că în crearea noii drone rusesti de vânătoare ”Ohotnik” (”Vânătorul”) a fost copiată tehnologia dronei stealth americane RQ-170 ”Sentinel”, scrie agentia Unian, care comenteaza imaginile aparute pe internet.

Rusia a studiat dispozitivul american RQ-170 Sentinel, capturat de Iran în decembrie 2011, iar pe baza lui a creat propria drona grea „Ohotnik”, scriu experţii The Drive.

