Liviu Dragnea nu va participa la niciun eveniment public organizat de Centenarul Marii Uniri. “La un secol de la Marea Unire, România are nevoie de unire mai mult ca niciodată. Are nevoie de curaj, de patriotism, de inimă şi de minte, are nevoie de înţelepciunea pe care a avut-o acum 100 de ani. Doar uniţi în jurul obiectivelor comune putem construi o Românie puternică, bogată şi mândră, o ţară europeană ce oferă bunăstare românilor, un stat drept cu cetăţenii săi şi respectat de partenerii internaţionali, o naţiune capabilă să îşi apere interesele, valorile şi credinţele. Să medităm în aceste zile asupra cuvântului... citeste mai mult

azi, 09:57 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in