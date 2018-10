Cartofii prajiti sunt una dintre cele mai populare feluri de mancare din lume.

Cartofii din fast-food sunt deliciosi, desi nu sunt asa sanatosi, insa ii poti face acasa, mult mai dietetic.

Ia cartofi de dimensiuni mari si mai lunguieti. Ii cureti si ii tai in bucati cat mai egale. Pune-i apoi in apa rece, lasa-i cateva minute si trece-i intr-un vas curat, dupa ce i-ai scurs.

Ia un alt vas curat cu apa fierbinte, pune in el o lingura de apa si sirop de porumb. Acest amestec va face cartofii crocanti si dulcegi.

Lasa cartofii in acest amestec pentru 10 minute. Scoate-i pe un servetel, apoi ii bagi la... citeste mai mult