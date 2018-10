Atacatorul tinerei injunghiate in Spitalul de Boli Infectioase spune ca a facut o criza de gelozie Barbatul in varsta de 22 de ani, care si-a injunghiat iubita cu un cutit, in timp ce aceasta se afla internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi...

9am, 24 Noiembrie 2017