„Thank you very much! (n.r. - Mulţumesc mult!)“, au fost primele cuvinte pe care i le-a zis Viorica Dăncilă lui Recep Tayyip Erdogan, potrvivit înregistrării difuzate de „Hurriyet“. Apoi, a urmat un „Fine, thank you (Fac bine, mulţumesc!)“, când a fost întrebată cum se simte în Turcia.

Nici presa din Turcia nu a mai suprins alte părţi ale dialogului premierului Dăncilă cu preşedintele Turciei. Guvernul României a publicat o nouă înregistrare video cu Dăncilă în care nu există sunet, cei interesaţi de vizita premierului în Turcia putând să se uite doar la imagini. citeste mai mult

