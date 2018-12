„Potrivit cifrelor făcute publice de Eurostat, în trimestru 3 România a înregistrat un avans de 4,3%, a 7-a creştere la nivel european. Sunt date care validează măsurile luate de Guvern, dar ne şi responsabiizează în găsirea unor noi soluţii. Din aceste considerente am decis să susţinem dezvoltarea afacerilor cu impact major în economie. Am văzut interesul crescut al investitorilor pentru această schemă de ajutor de stat, prin numărul mare de aplicaţii depuse. Am decis să venim în întâmpinarea mediului de afaceri prin suplimentarea fondului schemei de autor de stat cu peste 1 miliard de lei. De... citeste mai mult