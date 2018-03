Vineri, 09 Martie, 22:46

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost trimis de arbitrul Iulian Călin în tribună în finalul meciului cu Poli Iași, 2-1. "Bursucul" a acuzat în termeni duri arbitrjaul la finalul partidei. Antrenorul de 50 de ani nu va sta pe bancă etapa viitoare, la meciul de acasă cu FCSB.

Vezi AICI VIDEO cu reacția nervoasă a lui Petrescu!

"Arbitrajul a fost norocos. Dacă nu marcam la ultima fază, era viciere clară de rezultat. Am avut penalty clar la 1-0, iar penalty-ul lor a fost mult prea ușor acordat. Apoi, am avut alt penalty la Culio. Doar noi am primit galbene, ei nu! A făcut... citeste mai mult