VIDEO Cupa Mondiala 2018: Suporterii islandezi canta Kalinka!

Agitand steagurile Islandei si imbracati cu tricourile echipei nationale, suporterii au interpretat faimosul cantec rusesc Kalinka. Pe fundal se observa un vulcan si porti de fotbal.



In primul tur al Cupei mondiale de fotbal, desfasurata in Rusia, echipa Islandei a terminat la egalitate cu unul dintre favoritii turneului, selectionata Argentinei.

Portarul islandezilor, Hannes Halldorsson a respins un penalty executat de vedeta argentinienilor, Lionel Messi, si a fost declarat cel mai bun jucator al meciului.

Echipa Islandei va avea urmatoarea confruntare in 22 iunie, cand, la Volgograd, va intalni nationala Nigeriei.... citeste mai mult

