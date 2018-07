VIDEO Cum se antreneaza marina militara a Chinei

Ministerul chinez al apararii a publicat un filmulet impresionant, care suprinde momente din exercitiile navale PLAN (People's Liberation Army Navy) efectuate in Marea Chinei meridionale, din dorinta evidenta de a arata capacitatea flotei.



Comentand inregistrarea, un expert al revistei americane "The National Interest" a comparat video cu spiritul faimosului film "Tot Gun", lansat pe marele ecran in 1986, cu Tom Cruise intr-unul din rolurile principale.

"Exista o excelenta coloana sonora care incearca sa insufle un sentiment de teama in fata acelei... citeste mai mult