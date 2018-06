Yanet Garcia este una dintre cele mai sexy prezentatoare de meteo din lume. Faima ei a depășit granițele țării sale și a devenit celebră prin intermediul internetului în întreaga lume.

Tânăra de 27 de ani care face furori printre telespectatori prezentând vremea îmbrăcată provocator, și-a ales o ținută specială pentru Campionatului Mondial 2018.



A post shared by Yanet Garcia ?? (@iamyanetgarcia) on Jun 14, 2018 at 2:02pm PDT

sursa foto: Instagram

citeste mai mult

acum 54 min. in Life, Vizualizari: 27 , Sursa: Antena 3 in