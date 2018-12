Înregistrarea video a fost postată pe reţeaua Twitter de publicaţia „Le Parisien“, fiind redistribuită ulterior de mai mulţi jurnalişti printre care şi corespondenta Politico Naomi O'Leary. Clashes at the Arc de Triomphe in Paris on Saturday filmed from the point of view of the police.

via @le_Parisien pic.twitter.com/euT0ghN4Ft #GiletsJaunes

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) 3 December 2018 Les heurts de samedi à l'Arc de Triomphe filmés du côté des policiers : pic.twitter.com/YfgKLE6W0X

— Le... citeste mai mult

acum 38 min. in Externe, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in