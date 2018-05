Una dintre cele mai mari schimbări pe care noua versiune de Andorid le va aduce în plus are legătură cu butonul virtual de ”Home”, care, surpriză, a fost înlocuit cu o bară de care poţi trage în sus. Această funcţionalitate copiază aproape perfect bara folosită de Apple la iPhone 10, atunci când compania din Cupertino a renunţat la butonul frontal de pe terminalele sale.

Cu ajutorul acesteia poţi naviga între aplicaţii şi între diferitele funcţionalităţi, noul sistem de operare oferind o experienţă diferită faţă de ultimele versiuni. În plus, Android P se va axa...

