Victoria istorică a celor de la AS Roma în faţa Barcelonei, 3-0, a fost trăită la cote maxime de către Carlo Zampa, un comentator recunoscut pentru fanatismul său.

Acesta a ţipat minute în şir după reuşitele jucătorilor italieni, a cerut chiar cartonaş roşu pentru Pique, atunci când fundaşul catalanilor l-a faultat în careu pe Dzeko, şi a rămas fără voce după ce Manolas a semnat golul calificării în seminfinalele Ligii Campionilor, în minutul 82.

"Dacă Zampa o spune, atunci e adevărat! Am intrat în istorie", se arată pe pagina de facebook ce a postat filmuleţul în care Zampa are rolul principal. Acesta e un suporter fanatic al Romei şi-n... citeste mai mult