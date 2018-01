Cele două jucătoare s-au întâlnit de 6 ori până acum, scorul întâlnirilor directe fiind 4-2 pentru Wozniacki. Ultima întâlnire dintre cele două sportive a fost tranşată clar de Caroline, care a învins-o pe Simona la Turneul Campioanelor, de la Singapore, cu 6-0, 6-2, în doar 63 de minute.

Iată cum a justificat Simona eşecul din luna octombrie a anului trecut: “Cred că a fost una din zilele mele proaste. Am făcut prea multe greşeli şi ea nu a ratat. Am ratat prea multe lovituri ca să câştig un meci. În setul doi am simţit că pot reveni, dar era prea târziu. Nu am simţit mingea şi am simţit terenul puţin lent. Eu m-am simţit mai greoaie pe teren şi totul... citeste mai mult

