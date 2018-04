VIDEO Cu o foarfeca infipta in cap, a ajuns la spital cu autobuzul

O chinezoaica a reusit sa ajunga cu transportul in comun la spital, avand o foarfeca infipta in cap. Ea a fost supusa imediat unei interventii chirurgicale, operatie incheiata cu succes, scrie Daily Mail.



Incidentul s-a intamplat in timp ce Shen Xiaoying aduna frunze de cedrela in gradina casei sale din orasul Saniang. In varsta de 57 de ani, femeie s-a gandit sa taie frunzele comestibile din varful plantei.

Pentru a reusi, ea a fixat foarfecele de un bat de bambus care insa s-a rupt, astfel ca obiectul ascutit... citeste mai mult