Real Madrid are un început de an dezastruos. După ce echipa antrenată de Santiago Solari a remizat, scor 2-2, pe terenul lui Villarreal, Real Madrid a pierdut, duminică, scor 2-0, pe teren propriu cu Real Sociedad. În urma acestui rezultat, Barcelona are ocazia de a se distanţa la 10 puncte, în cazul în care o va învinge pe Getafe, în deplasare.

Madrilenii nu-şi revin din pumni în acest sezon. Se pare că plecările lui Zinedine Zidane şi Cristiano Ronaldo au afectat serios clubul, care nu se regăseşte în actuala stagiune.... citeste mai mult