Articol de — Theodor Jumătate Duminica, 04 Februarie, 10:01

Levante și Real Madrid au terminat la egaltiate, 2-2, în etapa a 22-a din Spania. Zinedine Zidane, antrenorul lui Real, a fost laconic când a explicat de ce l-a înlocuit pe Cristiano în minutul 82. "Era prevăzută această schimbare. Nimic mai mult. Trebuia s-o fac și am făcut-o".

Extrem de greu acest an la Real Madird. Și aproape imposibil de prevăzut. Când crezi că echipa își revine, după două jocuri bune, 7-1 cu Depor și 4-1 la Valencia, atunci cade din nou. Și Cristiano, la fel. Două goluri contra galicienilor, tot "dublă" și pe "Mestalla". Iar sâmbătă, fără efect, fără... citeste mai mult