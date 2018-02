Vineri, 16 Februarie, 14:14

Copenhaga a pierdut manșa tur a șaisprezecimii de finală din Europa League, scor 1-4 cu Atletico Madrid, însă fanii danezi au câștigat categoric lupta din tribune.

Arena Parken a luat foc la ieșirea fotbaliștilor de la vestiare. Sute de torțe și de fumigene le-au deschis calea, scoțând în evidență un banner uriaș: " Copenhagen by night".

"Nothing beats the light of Copenhagen by night"???????? pic.twitter.com/aOf0GGDFcE

— Eurosport Sverige (@EurosportSE) February 15, 2018 Noaptea chiar începuse ideal în Copenhaga. Proaspăt revenit în Danemarca după periplul în Olanda și Anglia, Viktor Fischer deschide scorul în minutul 15 (vezi... citeste mai mult