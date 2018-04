Vineri, 06 Aprilie, 11:22

Naomi Osaka, locul 21, a fost eliminată în turul III al turneului de la Charleston, după ce a pierdut Julia Goerges, locul 13 WTA, scor 6-7, 3-6.

La conferința de presă de după meci, japoneza de 20 de ani, a dezvăluit că a avut anumite probleme și că a trecut prin momente dificle.

"Cred că și înfrângerile pot să ajute. Pot fi dureroase, dar te ajută mai mult decât victoriile obținute ușor.

Ieri m-am trezit și eram deprimată. Nu știu de ce. În zilele următoare nu vreau să fac nimic. Am câștigat două meciuri la acest turneu, dar nu pot spune că am jucat bine. Cred că sunt un jucător OK, am jucat OK. Mă gândeam că nu...