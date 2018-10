Filmarea realizată la metroul St. Petersburg s-a răspândit rapid în mediul online, fiind vizionată de peste 6,4 milioane de persoane din întreaga lume, după ce a fost publicată de In The Now – o platformă ce aparţine RT (Russia Today), televiziune fondată de guvernul rus. Anna Dovgalyuk, prezentată în filmare drept o studentă şi activistă feministă din Rusia, le dă o lecţie bărbaţilor care stau în metrou cu picioarele foarte depărtate: le varsă apă cu clor în zona intimă. „O metodă destul de extremă de a combate #manspreading“, a fost mesajul care... citeste mai mult

ieri, 16:10 in Life, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in