VIDEO/ Ciolos: Imi doresc un an 2018 al asumarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam pentru o Romanie onesta Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii

Politica "Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in care sa nu ne fie rusine sa traim.

