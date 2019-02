Lista USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare: 1. Dacian Cioloş - PLUS 2. Cristian Ghinea -USR 3. Dragoş Pâslaru - PLUS 4. Clotilde Armand- USR 5. Dragoş Tudorache - PLUS 6. Nicu Stefănuţă -USR 7. Vlad Botoş - USR 8. Ramona Strugariu - PLUS 9. Vlad Gheorghe - USR 10. Alin Mituţă - PLUS „S-a născut principala forţă de opoziţie: Alianţa 2020 USR+PLUS. Proiectul nostru e România. Acum ai cu cine!“, a anunţat Cioloş pe pagina sa de Facebook. „2020 ar putea fi capăt de linie pentru mulţi dintre noi. Sau... ar putea să fie un nou început! Tocmai... citeste mai mult

acum 54 min. in Politica, Vizualizari: 20 , Sursa: Adevarul in