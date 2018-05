UPDATE Jucătorii echipei FC Braşov, neplătiţi de aproximtativ 5 luni, s-au mobilizat exemplar pentru a-i sări în ajutor lui Radu Avasilcăi. "Am fost impresionaţi de povestea lui Radu. Am făcut chetă în vestiar şi am strîns o sumă de bani pe care...

Pro Sport, 12 Noiembrie 2014