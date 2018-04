VIDEO Cercetatorii au filmat o ciudatenie in Golful Mexic

Oamenii de stiinta americani de la Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration) au cercetat adancuile Golfului Mexic, surprinzand pe camera de luat vedere o vietate stranie.



Camera a fost montata pe un aparat de mare adancime si a fost dirijata de la distanta. Vietatea neobisnuita a intrat in cadru la o adancime de 850 de metri.

Initial, cercetatorii nu au reusit sa inteleaga despre ce este vorba. Numai dupa ce au urmarit cu atentie inregistrarea video au presupus ca este un calmar.

Dupa maniera in care inoata, el aminteste de nautilul, din clasa Cephalopoda si care, alaturi de sepie, calmar si