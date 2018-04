Halep a aruncat mingi pentru Cahill şi i-a spus cum să lovească mingea.

„Nu mă simt bine azi“, a glumit australianul la început. Când Cahill n-a ajuns la o minge, Simona a glumit: „Eu nu fac aşa!“.

Cahill susţine că a învăţat şi câteva cuvinte în limba română: ”Mă chinui cu limba română puţin, pentru că e complicată, deci încerc mai mult să o ajut pe Simona cu engleza ei, decât să mă ajute ea cu româna. Cred că e mai corect aşa”.



We crashed @Simona_Halep's practice with her coach @darren_cahill and asked them to switch roles....

