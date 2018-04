Miercuri, 04 Aprilie, 09:34

Cristiano Ronaldo a reușit o bijuterie de gol în victoria lui Real Madrid de pe terenul lui Juventus, scor 3-0, însă Gareth Bale n-a prea apreciat execuția colegului său.

Portughezul a marcat cu o foarfecă superbă în turul "sferturilor" Champions League, banca madrilenilor a sărit de bucurie, însă Bale n-a avut nicio reacție, dar totuși a aplaudat timid.

Presa spaniolă l-a taxat imediat pe Bale: "E incredibil", au comentat ibericii într-o emisiune televizată.

Pe de altă parte, fanii italienilor au trecut peste rivalitatea cu Real Madrid și l-au aplaudat la scenă deschisă pe Cristiano Ronaldo.

Ronaldo has given us an early contender... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 41 , Sursa: Gazeta Sporturilor in