Articol de — Theodor Jumătate Sambata, 03 Februarie, 10:26

Borussia Dortmund s-a impus pe terenul celor de la Koln, 3-2. Michy Batshuayi, atacantul împrumutat de la Chelsea, a fost MVP la primul său meci la Borussia. "Am pierdut un atacant foarte bun și am câștigat un atacant foarte bun", spune antrenorul Stöger. A plecat Aubameyang, a venit Batshuayi.

E greu să rămâi fără golgeter, Aubameyang avea 21 de goluri în 24 de meciuri în toate competițiile, dar Borussia a scăpat de un jucător-durere de cap, a câștigat 63,75 milioane de euro și are acum un nou vârf valoros, pe Batshuayi, luat... citeste mai mult