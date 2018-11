Avionul decolase din LAs Vegas şi se îndrepta spre Tampa. Potrivit imaginilor publicate pe reţelele sociale de pasageri, unul dintre motoare a suferit o defecţiune majoră, invelişul exterior al propulsorului fiind distrus. Aeronava a revenit în cele din urmă în siguranţă la sol, tot în Las Vegas, fără ca vreun pasager sau membru al echipajului să fie rănit. #F9260 further video from passenger on board who praised the pilot for controlling the situation and getting the aircraft down safely pic.twitter.com/X0vSi0LxVo

