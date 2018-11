Administraţia Prezidenţială de la Washington se pregăteşte de sărbătorile de iarnă. Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunţat pe o reţea de socializare că la Casa Albă a ajuns şi bradul de Crăciun, care urmează să fie instalat în Camera Albastră. Soţia preşedintelui Donald Trump i-a invitat pe toţi cei care doresc să vadă bradul să facă o vizită la Casa Albă.



We received the @WhiteHouse Christmas tree yesterday! It will grace the Blue Room throughout the season – hope you will come to the People’s house to see it!... citeste mai mult