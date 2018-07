Audi aduce mai multă emoţie în design, Q3 afişează o caroserie mai fluidă, au fost abandonate în bună măsură liniile drepte şi unghiurile. Q3 poate fi considerat un Q8 mai mic. Audi a decis ca modelele care pot evada în off-road, fie că vorbim despre modelele Q sau despre A4 sau A6 Allroad, să afişeze o grilă frontală dominată de bare cromate verticale, lucru vizibil şi la noul Q3.

Audi Q3 este construit pe platforma MQB, mai nou cunoscută şi sub titulatura – Modular Transverse Matrix. Q3 a crescut semnificativ în dimensiuni, acum poziţionându-se la limita superioară a SUV-urilor compacte. Audi Q3 are o lungime de 4.485 mm, un plus de 97 mm comparativ cu vechea generaţie, un plus de 25... citeste mai mult

