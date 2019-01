Video. Caz șocant de violență în fața unui mall! Un bărbat corpolent, de 2 metri lovește cu pumnul în față și pune la pământ o copilă de doar 11 ani! Scenele de teroare s-au petrecut în fața unui mall sub privirile speriate ale martorilor. Bărbatul agresor este profesor de pian și are la rândul său 2 copii

Un bărbat corpolent, de 1,95 de metri înălțime, a lovit o fată de 11 ani în fața unui mall din Asheville, un oraș din statul american Carolina de Nord, situat în localitatea Buncombe. Incidentul a avut loc sâmbătă seara. Omul a fost identificat cu numele de David Steven Bell, 51 de ani, relatează New York Post.

