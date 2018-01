În zodiacul chinezesc, 2018 va anul Câinelui de Pământ, simbol al protecției, al siguranței și al inteligenței, iar din punct de vedere numerologic vom simți vibrația cifrei 2 care aduce echilibru.

Astrologii mai spun că va fi un an bun mai ales pentru Scorpioni și Vărsători, care vor simți influențe astrale pozitive în toate domeniile.

Începutul de an stă însă sub semnul iubirii pentru toate zodiile, iar cei care sunt singuri își vor găsi acum perechea.

Previziuni complete, de la astrologul Mariana Cojocaru.

citeste mai mult