Cea mai buna parte a acestui truc este ca ai nevoie de un singur ingredient pentru a impiedica murdarirea accentuata a cuptorului: sare! In cazul in care ti-a cazut ceva in cuptor in timp ce pregateai cina sau pranzul, tot ce trebuie sa faci este sa...

Buna ziua Iasi, 17 Ianuarie 2017