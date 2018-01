Articol de — Eduard Apostol Miercuri, 10 Ianuarie, 12:09

Cosmin Contra face vizite prin cantonamentele echipelor din Antalya. Şi stă de vorbă cu antrenorii, cu jucătorii pe care îi are în vedere pentru prima reprezentativă.

Azi dimineaţă, a mers să se uite la şedinţa de pregătire a oltenilor, dialogând amical cu Devis Mangia, dar şi cu alţi oficiali ai celor de la U Craiova.

"Mangia e un băiat extraordinar, face o treabă foarte bună la Craiova, aduce un plus campionatului nostru şi a schimbat ceva în jocul oltenilor. U Craiova chiar are şanse mari la titlu", a spus selecţionerul.

"După amiază ajung la Steaua, colaboratorii mei vor... citeste mai mult

acum 25 min. in Sport, Vizualizari: 13 , Sursa: Gazeta Sporturilor in