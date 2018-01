VIDEO/ Anul 2018, intampinat cu focuri de artificii spectaculoase in intreaga lume. Cum a aratat seara de Revelion in alte tari Planeta a trecut in 2018, de la un fus orar la altul, in explozie de bucurie si focuri de artificii. Pe parcursul acestei nopti, insa, autoritatile si-au dublat eforturile pentru a preveni drame acolo unde multimile se inghesuiau pentru ultima numaratoare a anului, a relatat Radio Canada.

Sursa foto: pixabay.com International Iata cum au intampinat oameni din intreaga lume venirea noului an:

SUA La New York, unde... citeste mai mult

azi, 00:27 in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: 9am in