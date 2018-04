Napoli s-a impus pe terenul lui Juventus, cu 1-0, reuşind să reaprindă lupta pentru titlu în Serie A. Partida a fost una extrem de tensionată, având în vedere situaţia din clasament şi rivalitatea dintre suporteri. Antrenorul lui Vlad Chiricheş, Maurizio Sarri, a făcut un gest care vorbeşte de la sine despre relaţia dintre Torino şi Napoli. În drumul spre stadion, antrenorul le-a arătat degetul mijlociu suporterilor adverşi, din interiorul autocarului. Clipul video a devenit viral în scurt timp.

+++ #Sarri shows middle finger to #Juve fans as #Napoli team bus arrive at the Allianz Stadium +++#JuveNapoli

