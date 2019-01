Ludogoreţ a câştigat meciul amical din Antalya împotriva celor de la Honved Budapesta, scor 4-2, cu românii Cosmin Moţi şi Adrian Popa printre marcatorii campioanei Bulgariei.

Maghiarii au deschis scorul, dar fostul fundaş al lui Dinamo a egalat. Bulgarii au trecut în avantaj, mijlocaşul împrumutat de la divizionara secundă din Anglia, Reading, a dus scorul la 3-1 iar Ludogoreţ s-a impus, după ce a pierdut primul amical cu FC Botoşani, scor 1-3.

