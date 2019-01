Video Accident feroviar in sudul Italiei, soldat cu cel putin 10 morti In urma coliziunii a doua garnituri feroviare, in sudul Italiei, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, relateaza La Stampa. Accidentul a avut loc in jurul orei 11.30 (12.30,...

9am, 12 Iulie 2016