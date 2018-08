VIDEO A murit Zombie Boy! Avea 32 de ani!

Canadianul Rick Genest, cunoscut si sub pseudonimul Zombie Boy, si-a pus capat zilelor. Avea doar 33 de ani, au anuntat surse politienesti din Montreal, citate de Radio Canada.



Potrivit organelor de ordine, tanarul suferea de afectiuni psihice. A fost gasit fara suflare in locuinta lui din Montreal. Avea 32 de ani. Genest era manechin de tatuaje, iar in 2011 a jucat in videoclipul Born This Way, al cantareti Lady Gaga.

Pe contul sau de Twitter, artista s-a declarat "mai mult decat devastata" de vestea sinuciderii lui Genest.

"Trebuie sa muncim mai mult pentru a schimba cultura, pentru a aduce sanatatea psihica a oamenilor in prim plan si... citeste mai mult