Mark Williams a câştigat pentru a treia oară Campionatul Mondial de snooker, după succesele din 2002 şi 2003. El a pus mâna pe un cec de 425.000 de lire sterline şi a ajuns la un total de 21 de titluri în carieră.

„Este incredibil. În urmă cu 12 luni nici mcar nu eram aici, mă utam la turneu la televizor. Am vrut să abandonez acest sport, dar soţia mea Joanne m-a tot bătut la cap să nu renunţ“, a declarat galezul.

Înaintea turneului, el a promis că dacă va câştiga titlul va ţine conferinţa de presă în pielea goală. Mark Williams e un om de cuvânt, după cum se vede în imagini.

