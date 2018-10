„Thank you very much! (n.r. - Mulţumesc mult!)“, au fost primele cuvinte pe care i le-a zis Viorica Dăncilă lui Recep Tayyip Erdogan, potrvivit înregistrării difuzate de „Hurriyet“. Apoi, a urmat un „Fine, thank you (Fac bine, mulţumesc!)“, când a...

Adevarul, 16 Octombrie 2018