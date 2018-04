Razvan Burleanu a castigat in mod detasat mandatul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, din 2018 pana in 2022, in cadrul alegerilor de pe 18 aprilie 2018.

In ciuda opozitiei uriase din presa mainstrean (singurul ziar de sport din Romania a fost contra sa, la televizor cu o seara inainte de alegeri au fost invitati 25 de oameni invitati in studiouri toti pro-Lupescu), postul de presedinte a fost castigat fara emotii de Razvan Burleanu, asa cum chiar el a spus.

Aratand ca este un manager brici, Burleanu a anticipat exact numarul de