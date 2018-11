Suspansul in ceea ce priveste lupta pentru titlul mondial al constructorilor in Formula 1 a luat sfarsit, duminica seara, odata cu victoria obtinuta de Lewis Hamilton in Marele Premiu al Braziliei.

Plecat din prima pozitie a grilei de start, Hamilton l-a devansat la final pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull cu o secunda si jumatate.

Podiumul de la Interlagos a fost completat de finlandezul Kimi Raikkonen de la Ferrari.

Verstappen a reusit o cursa de senzatie, reusind sa ajunga lider dupa ce fusese al cincilea pe grila. Un acrosaj cu francezul Esteban Ocon in turul 44 din cele 71 programate i-au naruit olandezului sansa victoriei.

