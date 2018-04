Falub In etapa 17 a Seriei a II-a, din liga secunda, echipa de fotbal ACSMU Politehnica Iasi a obtinut primul succes in deplasare in acest sezon, invingand cu 2-1 (1-0) pe terenul lui FC Arges. Click aici pentru a vedea pe sport.bzi.ro cum a obtinut...

Buna ziua Iasi, 13 Martie 2011