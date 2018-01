HC Zalău a câştigat cu 25-22 pe terenul echipei Banik Most (Cehia), într-un meci din etapa a 3-a a grupelor Cupei EHF. Prin acest succes, Tadici & Co au făcut un pas mare spre sferturile de finală ale competiţiei. Situaţia în grupă arată cu Larvik – 5p, HC Zalău – 4p, Hoors – 2p, Most – 1p, iar reprezentanta României mai are de disputat două meciuri din trei pe teren propriu.

Au marcat pentru HC Zalău: Rob - 6 goluri, Abed-Kader 5, Dragut 4, Irimia 3, Panici 3, Trif 2, Ciolan 2

