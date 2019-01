Victorie la limita pentru CSU Resita

„Nu ne-am așteptat deloc la un meci ușor, deoarece Oradea venea după o victorie în fața echipei din Chișineu Criș. Adversara noastră a jucat până în ultimul minut de joc cu aceeași intensitate și mă bucur că am reușit această victorie, chiar dacă a fost la limită. Îmi felicit sportivele pentru modul cum s-au dăruit în teren, au crezut în victorie până la finalul partidei și pot spune că am avut și puțin noroc. Consider că am obținut o victorie meritată. Din păcate, Adriana Voina a recidivat și s-a accidentat din nou. Nu a fost refăcută 100% după intervenția chirurgicală pe care a avut-o la genunchi. O altă sportivă, Simina... citeste mai mult

acum 19 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Caras Online in