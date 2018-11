Jucătoarea de tenis, satmareanca, Baranyai Dóra a obținut o performanță importantă la un turneu european puternic în Haifa, Israel.

În proba de dublu la U 16, Baranyai Dora, alături de rusoaica Anastasia Ivanova, a reușit să cucerească trofeul pus în joc. Competiția s-a jucat în memoria lui Adam Bergman.

Perechea Baranyai- Ivanova a castigat in primul meci cu perechea israeliana May Baranes-Stefani Sandoiu Shtein cu scorul de 2:6, 4:4, 10:5. In turul urmator au dispus de favorita numărul 1, perechea Ines Faltiner (Austria) – Anna Sedysheva (Rusia) cu scorul de 6:4, 6:3. A urmat meciul contra rusoaicelor Kristina Kuksina si Ksenia Minaeva, castigat cu 4:6, 7:5, 10:6, iar in marea...